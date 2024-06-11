Бив прикладом і змушував їсти цигарки: скандального офіцера Академії сухопутних військ заарештували, що йому загрожує

Військовий намагався "навчити" дисципліні та порядоку за допомогою кулаків

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові, який принижував курсантів. Йому загрожує в’язниця.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Варто зазначити, що правоохоронці не розкривають імені фігуранта, проте, судячи з новин, які передували рішенню ДБР, йдеться про військового імені Артур Антонів. Це підтверджують і джерела Української правди.

За даними слідства, офіцер більше року бив і принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про такі "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження.

Наразі правоохоронцями вже було задокументовано застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла.

"Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незадовго до повідомлення про підозру фігуранта перевели на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині. А зараз він перебуває під вартою із можливістю внесення застави сумою 908 тисяч гривень.

Йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, кілька днів тому у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виник черговий скандал. Він стосувався вживання нецензурної лексики, якою Антонів "поливав" своїх курсантів.

А ще раніше курсанти скаржилися на застосування до них фізичної сили та ще на низку проблем. У тому числі йдеться про буллінг і цькування за статевою ознакою.