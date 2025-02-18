Скандал зі сценкою про побиття ТЦК отримав продовження: що буде з педагогом та дітьми

Буде вжито ще багато заходів та розмов з дітьми

Педагог-організатор київської школи 309, де учні зробили постановку про побиття співробітника ТЦК, написала заяву на звільнення. А до дітей 18 лютого прийдуть представники ТЦК.

Про це розповіла директорка школи Ольга Тимошенко в ефірі телеканалу "Київ24". За її словами, такої кінцівки номера їй не показували, хоча вона попередньо переглядала його. Діти ж сказали, що це була їхня ініціатива.

Директорка також припустила, що педагог-організатор могла знати про такий варіант кінцівки, оскільки школярі репетирували кілька варіантів завершення вистави. Проте Тимошенко додає, що її особисто не попереджали, що такий варіант виступу відбувся.

За словами директора, буде вжито ще багато заходів та розмов з дітьми. Зокрема сьогодні дітей відвідають представники ТЦК.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео з одного зі шкільних заходів школи. На ньому в актовій залі діти виступають із постановкою, де б’ють співробітника ТЦК. Кадри викликали широкий суспільний резонанс і на них уже відреагували у Райадміністрації, поліції та Міносвіти.

Раніше "Телеграф" писав, що діти у Києві грали у ТЦК та ухилянтів. В результаті одній дитині ледь не зламали носа.