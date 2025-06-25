Донька Фаріон розповіла, чому підозрюваний у вбивстві матері постійно посміхається (відео)

Донька Фаріон каже, що він небезпечний для суспільства

Донька Ірини Фаріон Софія Особа поділилась думками щодо підозрюваного у вбивстві її матері Вʼячеслава Зінченка. Вона пояснила, чому хлопець посміхається.

Про це вона сказала у коментарі виданню "Говорить Великий Львів". На її думку, Зінченко має нервовий тік

"У Зінченка нервовий тік. Йому залишилося лише чекати на свій вирок. Він небезпечний для суспільства — може вбити ще багатьох", — каже донька вбитої Фаріон.

За її словами, він детально готувався до вбивства, вивчав маршрут, яким ходила Ірина Фаріон. Вона додала, що хлопець перебував на вулиці Масарика і все бачив.

"Я не знаю, що будуть говорити його адвокати, що вони будуть заперечувати. Їм завжди ввижається два Зінченка", — сказала вона.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — хто він

У четвер, 25 липня 2024 року, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняв тоді, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір казала, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає.

Сам Зінченко неодноразово на судових засіданнях перебував у бронежилеті та касці. Нещодавно він просив суд зняти з нього захист, адже не бачить у цьому загрози. Суд виконав його прохання і 18 червня він вже перебував у залі суду без захисту.