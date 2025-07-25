Мав унікальний розпис. Що відомо про улюблений мотоцикл нардепа Рущишина, який став фатальним (фото, відео)

Попри любов до байків, Ярослав Рущишин не вважав себе байкером. "Телеграф" розповідає про улюблений мотоцикл нардепа, який став для нього фатальним.

Народний депутат Ярослав Рущишин загинув у ДТП на Івано-Франківщині, керуючи своїм улюбленим мотоциклом Harley-Davidson. Політик не впорався з керуванням і біля села Бабухів зіткнувся з трактором Трагедія сталася під час їзди саме на тому транспортному засобі, який став невід'ємною частиною життя депутата.

Відповідно до декларації, Ярослав Рущишин володів мотоциклом марки Harley Davidson модель SORTAIF 2002 року випуску. Право власності на цей транспорт депутат отримав 1 вересня 2002 року. Вартість мотоцикла на момент придбання становила 103 427 гривень.

Не вважав себе байкером

Рущишин не приховував своєї любові до мотоциклів і регулярно користувався цим транспортним засобом для щоденного пересування. Втім, він не вважав себе байкером. "Я не можу сказати, що я – байкер. Бо байкер – це стиль життя. Для мене ідеал байкера – це людина, котра сама зібрала байк. Я цього не вмію, тому я б сказав, що я – український мотоцикліст, котрий використовує цей засіб пересування для уникнення корків на дорогах", — говорив він в інтерв'ю виданню "Твоє місто".

У соціальних мережах колеги та друзі депутата часто згадували його любов до мотоцикла. Вирізнявся цей Harley-Davidson своїм унікальним оздобленням — на ньому був петриківський розпис. Сам Рущишин неодноразово підкреслював це, і особливо захоплювався петриківкою.

Ще у 2020 році депутат розповідав про історію свого мотоцикла в Instagram. Він писав: "На фото ми з Маркіяном у той день, як я тільки-но купив свій мотоцикль. Потім з його "легкої руки" він став розписаний "петриківкою".

Ярослав Рущишин на своєму мотоциклі

Головна редакторка Видавництва старого лева Мар'яна Савка згадувала про останню зустріч з депутатом всього кілька днів тому. Вона писала: "Я ж тебе бачила днів десять тому в Половинки на виставі, спершу побачила мотоцикл, а потім тебе, і ще сказала: тепер ясно, хто приїхав на мотоцику з квіточками, а ти сказав: "та шо ти не розумієшся, то не квіточки — то Петриківський розпис!".

У одному зі своїх постів Рущишин зазначав: "Мій улюблений мотоцикл розписаний петриківкою. Також я був першим на Майдані з каскою розмальованою петриківським розписом". Депутат також мав маленький дерев'яний мотоцикл з аналогічним розписом.

Політик регулярно ділився знімками своїх поїздок і не приховував задоволення від керування улюбленим транспортом. Для нього це було не просто засобом пересування, а справжнім хобі.

Відео з місця загибелі нардепа

Harley-Davidson SORTAIF 2002 року

Ярослав Рущишин на своєму SORTAIF

Модель SORTAIF від американського виробника Harley-Davidson випускалася на початку 2000-х років. Цей мотоцикл належав до серії спортивних турерів, призначених для комфортних довгих поїздок. Він обладний потужним V-подібним двигуном об'ємом понад 1000 кубічних сантиметрів.

Harley-Davidson SORTAIF 2002 року Ярослава Рущишина

Особливістю цієї моделі була комбінація спортивних характеристик з туристичними можливостями. Мотоцикл мав зручне сидіння для водія та пасажира, систему кофрів для багажу та потужну оптику. Вага транспортного засобу становила близько 300 кілограмів. Мотоцикли цієї моделі можуть розвивати максимальну швидкість понад 200 кілометрів на годину.

Нагадаємо, з'явилося відео з місця ДТП, у якій загинув нардеп Рущишин. Аварія була жорсткою.