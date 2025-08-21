Україну знову накриє пекельна спека. Коли та де чекати майже +40

Осінь вже заглядає у вікна, але літо не відступає

Погода в Україні наприкінці літа покаже характер. На День Незалежності, 24 серпня, буде значне похолодання практично по всій території країни, а перед цим місцями очікується екстремальна спека.

Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич: Від +37°С до +7°С за кілька днів: що буде з погодою в Україні до кінця серпня

Кардинальна зміна погоди

Погода різко зміниться вже 22-23 серпня. Активізація атмосферних фронтів та надходження холодного повітря з півночі Європи принесе дощі (часом сильні) в більшість українських областей. На півдні, в центрі та місцями на сході їх супроводжуватимуть грози та шквальний вітер.

Перед цим подекуди повітря розжариться майже до +40

У ці дні очікуються значні температурні контрасти. Так, 21-22 серпня в південних, центральних та східних областях вдень прогнозується до 32-37 градусів вище нуля. Водночас на заході та півночі буде вже відчутним вплив прохолодного повітря, що надходить. Там вдень термометри покажуть +19…+24 градуси. Вночі похолодає ще сильніше, буде всього 7…12 градусів із позначкою "плюс".

Прохолода пошириться на всю країну

Вже 24-25 серпня прохолодне повітря надійде й у південні та східні області. Спеку змінять комфортні +24…+29 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди чекати у вересні. Подих осені буде відчутний вже у другій декаді місяця.