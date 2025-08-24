"За широко розставлені ноги": співак розбурхав історією, як у Львові оцінюють оперних вокалістів

Найсильніші вокалісти, які справді відрізнялися на тлі інших, у фінал не потрапили у фінал

Український оперний співак Олексій Верещак виступив з різкою критикою конкурсу молодих оперних співаків імені Василя Сліпака, що проходив у Львові. За його словами, подія стала "ганебною і мерзенною сторінкою в історії української культури", яка принижує молодих українських оперних співаків та їхні надії на реалізацію творчості на рідній землі.

Відповідне відео він розмістив у Тік Ток. Верещак вважає, що конкурс поплюжить славетне культурне ім’я міста Лева. На його думку, організатори зневажають пам’ять відомого українського співака Василя Сліпака, героя, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

Досвід участі у конкурсі

Співак розповів, що особисто брав участь у конкурсі 2023 року після успішного творчого року. Він нібито мав гастролі в Італії, викладав молодим корепетиторам у Венеції та закінчив перші курси для випускників Академії Георга Сольті в Кастельйоне Дела Пескайя.

Верещак також начебто виступив на фестивалі барокової музики в Інсбруку, заспівав концерт у Берліні та дав кілька концертів у Швейцарії. За його словами, після такого творчого піднесення він прагнув заявити про себе і на українській сцені, взявши участь у вокальному конкурсі.

Перші підозри щодо об’єктивності

Перші сумніви у справедливості конкурсу у Верещака виникли ще на етапі відбору до півфіналу. Він стверджує, що серед тих, кого не допустили, була молода оперна співачка, з якою він знайомий особисто та яка, на його думку, заслуговувала на участь.

Вона закінчила Національну музичну академію України, вчилася у класі однієї з найвидатніших оперних співачок 20-го століття – Євдокії Колесник, розповів Верещак.

За його словами, співачка вже має кар’єру у Києві, виступає з рок-симфоні-оркестром і гастролює за кордоном, але начебто не пройшла відбір.

Натомість, за підрахунками Верещака, серед півфіналістів опинилися люди, які нібито ще не мали навіть елементарної вокальної техніки. Він вважає, що з понад 40 учасників щонайменше 12 мали б спершу вступити до музичного училища, щоб оволодіти базою.

І саме вони пройшли далі, констатує співак.

На його думку, це був сигнал про те, що з конкурсом відбувається "щось дуже недобре".

Конфлікт з організаторами

Верещак розповів про свій виступ у півфіналі, який, за його словами, пройшов дуже успішно. Він виконав арію Вотана з опери Ріхарда Вагнера "Золото Рейну", яку готував під наглядом корепетитора легендарного вагнерівського баса Ханца Хоттера.

Також він заспівав арію козацького отамана Максима Кривоноса з опери Костянтина Данькевича "Богдан Хмельницький" та романс Василя Барвінського "Я заснув". За словами співака, після виступу до нього підійшли близько десяти людей — концертмейстери, вокалісти, педагоги з вокалу.

"Це був дивовижний виступ, ти маєш узяти гран-прі за високу техніку, за сценічний образ", — говорили йому присутні.

Верещак також згадує, що люди відзначали схожість з Василем Сліпаком, оскільки обидва є басами.

Однак буквально через кілька годин після виступу до Верещака підійшов директор конкурсу пан Созанський. За словами співака, той відвів його в бік і з претензією запитав: "А що це ви, шановний, проявили таку шалену неповагу до членів жюрі?"

Верещак стверджує, що остовпів від такого звинувачення, адже ні з ким із членів жюрі він навіть не розмовляв і нічого поганого не робив. Замість оцінки його вокальної техніки, образу чи виконання, йому начебто закинули, що він проявив неповагу, широко розставивши ноги на сцені.

"Так, я не стояв по-студентськи скромно зі зімкнутими ногами. Я стояв так, як має стояти верховний бог германської міфології Вотан", — пояснив співак свою сценічну поведінку.

Він також додав, що стояв як український отаман Максим Кривоніс, який у XVII столітті брав участь в облозі Львова.

Після розмови з директором Верещак жартома сказав своїй піаністці та адміністраторам: "Ну що, можна їхати додому". Хоча вони посміялися і не сприйняли це всерйоз, співак вже відчув, що "все вирішено" ще до оголошення результатів другого туру.

Верещак підкреслює, що співав для десятків тисяч людей у різних країнах, включаючи арію Вотана з "Золота Рейну". За його словами, жодного разу за всі ці виступи ніхто не казав, що він неправильно стоїть на сцені — навпаки, усі відзначали його міміку, жестикуляцію та сценічний образ.

Аналізуючи результати конкурсу, співак стверджує, що найсильніші вокалісти, які справді відрізнялися на тлі інших, у фінал не потрапили. На його думку, лише троє дівчат з усіх фіналістів дійсно заслужено пройшли далі, але навіть їх оцінили не зовсім об’єктивно.

