"За широко расставленные ноги": певец взбудоражил историей, как во Львове оценивают оперных вокалистов

Сильнейшие вокалисты, действительно отличавшиеся на фоне других, в финал не попали в финал

Украинский оперный певец Алексей Верещак выступил с резкой критикой проходившего во Львове конкурса молодых оперных певцов имени Василия Слипака. По его словам, событие стало "позорной и мерзкой страницей в истории украинской культуры", которая унижает молодых украинских оперных певцов и их надежды на реализацию творчества на родной земле.

Соответствующее видео он разместил в Тике Ток. Верещак считает, что конкурс покроет знаменитое культурное имя города Льва. По его мнению, организаторы попирают память известного украинского певца Василия Слипака, героя, погибшего на Донбассе, защищая Украину.

Опыт участия в конкурсе

Певец рассказал, что лично участвовал в конкурсе 2023 после успешного творческого года. Он якобы имел гастроли в Италии, преподавал молодым корепетиторам в Венеции и закончил первые курсы для выпускников Академии Георга Сольти в Кастельоне Дела Пескайя.

Верещак также выступил на фестивале барочной музыки в Инсбруке, спел концерт в Берлине и дал несколько концертов в Швейцарии. По его словам, после такого творческого подъема он хотел заявить о себе и на украинской сцене, приняв участие в вокальном конкурсе.

Первые подозрения в объективности

Первые сомнения в справедливости конкурса у Верещака возникли еще на этапе отбора в полуфинал. Он утверждает, что среди тех, кого не допустили, была молодая оперная певица, с которой он знаком лично и которая, по его мнению, заслуживала участие.

Она окончила Национальную музыкальную академию Украины, училась в классе одной из самых выдающихся оперных певиц 20-го века – Евдокии Колесник, рассказал Верещак.

По его словам, у певицы уже есть карьера в Киеве, выступает с рок-симфони-оркестром и гастролирует за границей, но вроде бы не прошла отбор.

По подсчетам Верещака, среди полуфиналистов оказались люди, которые якобы еще не имели даже элементарной вокальной техники. Он считает, что из более 40 участников не менее 12 должны сначала поступить в музыкальное училище, чтобы овладеть базой.

И именно они прошли дальше, констатирует певец.

По его мнению, это был сигнал о том, что с конкурсом происходит "что-то очень нехорошее".

Конфликт с организаторами

Верещак рассказал о своем выступлении в полуфинале, которое, по его словам, прошло очень успешно. Он исполнил арию Вотана из оперы Рихарда Вагнера "Золото Рейна", которую готовил под наблюдением корепетитора легендарного вагнеровского баса Ханца Хоттера.

Также он спел арию казацкого атамана Максима Кривоноса из оперы Константина Данькевича "Богдан Хмельницкий" и романс Василия Барвинского "Я заснул". По словам певца, после выступления к нему подошли около десяти человек — концертмейстеры, вокалисты, педагоги по вокалу.

"Это было удивительное выступление, ты должен взять гран-при за высокую технику, за сценический образ", — говорили ему присутствующие.

Верещак также вспоминает, что люди отмечали сходство с Василием Слепаком, поскольку оба являются басами.

Однако буквально через несколько часов после выступления к Верещаку подошел директор конкурса господин Созанский. По словам певца, тот отвел его в сторону и с претензией спросил: "А что это вы, уважаемый, проявили такое безумное неуважение к членам жюри?"

Верещак утверждает, что остолбенел от такого обвинения, ведь ни с кем из членов жюри он даже не разговаривал и ничего плохого не делал. Вместо оценки его вокальной техники, образа или исполнения ему вроде бы забросили, что он проявил неуважение, широко расставив ноги на сцене.

"Да, я не стоял по-студенчески скромно со сомкнутыми ногами. Я стоял так, как должен стоять верховный бог германской мифологии Вотан", — объяснил певец свое сценическое поведение.

Он также добавил, что стоял как украинский атаман Максим Кривонос, в XVII веке участвовавший в осаде Львова.

После разговора с директором Верещак в шутку сказал своей пианистке и администраторам: "Ну что, можно ехать домой". Хотя они посмеялись и не восприняли это всерьез, певец уже почувствовал, что "все решено" еще до оглашения результатов второго тура.

Верещак подчеркивает, что пел для десятков тысяч людей в разных странах, включая арию Вотана из "Золотого Рейна". По его словам, ни разу за все эти выступления никто не говорил, что он неправильно стоит на сцене, напротив, все отмечали его мимику, жестикуляцию и сценический образ.

Анализируя результаты конкурса, певец утверждает, что сильнейшие вокалисты, действительно отличавшиеся на фоне других, в финал не попали. По его мнению, только три девушки из всех финалистов действительно заслуженно прошли дальше, но даже их оценили не совсем объективно.

