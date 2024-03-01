На Закарпатті жителі села повстали проти встановлення мобільної вежі: чого бояться

Люди вважають вишку бомбою сповільненої дії, яка через час себе виявить

На Закарпатті жителі гірського села Мала Уголька виступають проти встановлення мобільної вежі на їхній території. Люди побоюються, що вона спровокує онкологічні та інші захворювання.

Про це повідомляє Тячівська районна рада. Мешканці села зібрали майже півсотні підписів та направили колективне звернення до райради.

Люди вважають, що це буде вежа 5G, про шкідливий вплив яких кілька років тому в мережі поширювали різні конспірологічні теорії. Зокрема, припущення, що мережа 5G нібито провокує онкологічні та інші небезпечні смертельні захворювання.

Жителі села не проти мобільного зв’язку, яким активно користуються, але категоричні у тому, щоб жити по сусідству з таким великим "монстром". Вони вважають, що це бомба уповільненої дії, яка через рік чи два, можливо, не матиме сильних наслідків, але згодом станеться непоправне.

Як повідомляється, нову вишку хочуть поставити за 100-200 метрів від житлових будинків. Люди кажуть, що нічого не знали про вежу, доки не почалося будівництво. Тож мешканці почали звертатися до сільських депутатів та сільської ради усно, а потім, зібравши підписи, направили колективне звернення до Углянської сільської ради. Для місцевих незрозуміло, чому для будівництва вежі обрали найбільш густонаселену частину населеного пункту, а не десь на околиці чи горах, де зазвичай встановлюють такі конструкції.

Райрада звернулася з проханням до керівництва громади та депутатів Углянської сільської ради "прислухатися до думки громадськості та діяти на користь територіальної громади, тобто людей".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Закарпатті навала вовків, тому люди бояться виходити на вулицю.