На Волині помітили величезне торнадо: вражаючі фото та відео

Це гарне, але небезпечне явище

Увечері у вівторок, 4 червня 2024 року, поблизу міста Володимира Волинської області помітили рідкісне природне явище. Йдеться про торнадо.

Це явище було видно з різних куточків міста. У Telegram-каналах з’явились фото та відео, зокрема як торнадо опускається на землю.

Природне явище зафіксували приблизно о 19:20. Наразі офіційних повідомлень про руйнування та постраждалих немає.

Торнадо — це небезпечне природне явище, яке має руйнівну силу. Це потужний вихор, який обертається навколо своєї осі. Ззовні схожий на рукав.

Зазвичай торнадо утворюється під час буревіїв та гроз. Руйнівна сила цього явища пов’язана з величезною швидкістю повітряних потоків усередині. Середня швидкість переміщення складає 50-60 кілометрів на годину. Усередині швидкість вітру може досягати 400-500 км/год.

Торнадо може зруйнувати усе на своєму шляху: виривати дерева, знищувати будинки та автомобілі, пошкоджувати електромережі та інші комунікації. До того ж він непередбачуваний. Спрогнозувати ймовірність виникнення, траєкторію руху та силу неможливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві помітили рідкісне природне явище. Воно дуже гарне та утворюється лише якщо є декілька важливих факторів.