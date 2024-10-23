В Украине произошло землетрясение: где и как его ощутили (карта)

Подобные толчки относятся к категории "ощутимых"

В Черновицкой области днем 23 октября, примерно в 18:08, зафиксировано землетрясение. Толчки магнитудой в 3,1 балла ощущались в помещениях, как движение небольшого грузовика.

Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля (ГЦСК) в соцсети Facebook. Отмечается, что эпицентр находился в районе села Ломачинцы в Днестровском районе, где-то на глубине в 3 километра.

"Землетрясение ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее – на верхних этажах", — сказано в сообщении.

В последний раз землетрясение в этом районе происходило 23 ноября прошлого года, а сила толчков достигла 2 баллов.

Как сообщалось ранее, сейсмолог Александр Кендзер ранее рассказывал "Телеграфу", что землетрясения не являются чем-то необычным для Украины, а в юго-западных областях они могут быть намного более сильными и достигать 7 баллов. При этом он предупреждал, что из-за этого в Карпатах могут пробудиться спящие вулканы.