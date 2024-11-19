Скандал "Укрзалізниці" з російськими серіалами: що відповіли у компанії

У компанії заявили, що перегляд серіалів на робочому місці, тим більше такого змісту абсолютно неприпустимий

В Укрзалізниці відреагували на скандал, про який першим повідомив "Телеграф", із співробітницею, що дивилася російські серіали у залі очікування для військових. За цим фактом проведуть перевірку і будуть вжиті дисциплінарні заходи.

У компанії відреагували на інформацію від засновника YouTube-проекту "Твоя підпільна гуманітарка" та військового Остапа Українця, який заявив про цю ситуацію. Там запевнили, що вже зареєстрували його звернення та вибачилися "за неприємний досвід".

"Дякую за Ваш сигнал про цю ситуацію. Вибачаємося за неприємний досвід. Перегляд серіалів на робочому місці, тим більше такого змісту абсолютно неприпустимий, особливо в залах очікування для військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці наголосили, що негайно проведуть перевірку та вживуть дисциплінарних заходів до відповідальних осіб.

Передісторія

18 листопада Остап Українець на своїй сторінці у Facebook розповів про ситуацію, з якою він зіткнувся у зоні очікування поїздів для військових. Там адміністратор голосно дивилася російський серіал. Це відбувалося під час її роботи.

"Чекаю на поїзди в залі очікування для військовослужбовців. Адміністратор залу голосно, на цілу залу дивиться російські серіали. Підходити робити зауваження в мене вже немає сил, тому що це обов’язково сроч і скандал, а не просто "зробити зауваження", — пише військовий.

Він додав, що подія сталася 17 листопада ввечері о 19:30 у Києві. У своєму повідомленні Українець звернувся до Укрзалізниці, щоб поінформувати про цей інцидент.

Незабаром у коментарях під постом Українця відповіла прес-служба Укрзаліниці та запевнила, що за цим фактом буде проведено перевірку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через чоловіка в жіночому купе "Укрзалізниці" спалахнув скандал.