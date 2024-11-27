Тисячі людей без світла. Ситуацію з електрикою на Тернопільщині визнали критичною

Ситуація найгірша з початку війни

Ситуація зі світлом на Тернопільщині після атаки росіянами на важливу підстанцію — дуже важка. Місцеве обленерго тепер публікує графіки включення, а не відключення — світло у домівки тернополян подається лише на 2 години, через 8 годин без електрики.

У Тернопільській обласній військовій адміністрації кажуть, що унаслідок пошкодження ключового енергооб’єкта області ситуація зі світлом — критична. За останню добу вдалось заживити лише критичну та соціальну інфраструктуру. Світло подається за графіком 2+ та 8-. Але й у години, коли електрика таки є, напруга дуже низька, повідомляє кореспондент "Телеграфу". Напруга не досягає навіть 200 В замість 220. Подекуди вона може сягати й дуже низьких показників -160-170В. Через це у домівках блимає світло, "відмовляється" належно працювати техніка, а тернополяни бояться, що прилади згорять.

Енергетикам вдалось перепідключити споживачів на інші лінії, залучивши потужності з інших областей, завдяки чому тернополяни можуть отримати світло хоч на 2 години. Втім, дитсадки й школи працюють, є централізоване опалення. Найважча ситуація у тих помешканнях, які обладнані індивідуальним опаленням. Ці тернополяни опинилися не лише без світла, але й без тепла. Та енергетики працюють цілодобово, щоб максимально заживити всіх споживачів.

Другий день не вщухає і скандал на Тернопільщині. Начальник ТОВА В’ячеслав Негода публічно заявив, що область вимагала в "Укренерго" захистити цю підстанцію від російських атак. Це тривало півтора року, проте нічого не було зроблено. Влада вважає, що колишнє керівництво "Укренерго" на чолі з Кудрицьким відповідальне за захист цієї споруди, адже вона на його балансі.

Нагадаємо, росіяни в ніч з 25 на 26 листопада дронами знищили підстанцію, яка живила весь Тернопіль та значну частину обласного центру. Через це Тернопільщина уже 2 дні потерпає від дуже жорстких вимкнень електрики. На щастя, через атаку дронів ніхто не постраждав.

У жовтні "Телеграф" також писав, що росіяни атакували нафтобазу у Тернополі. Виникла масштабна пожежа.