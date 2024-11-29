"Тобі, собі і про запас": відео з акцією на труни розриває TikTok (відео)

Користувачі оцінили чорний гумор авторів

У соціальній мережі TikTok завірусилося відео українського похоронного діму, який вирішив пожартувати та влаштувати "шалений" розпродаж на честь Чорної п’ятниці. Усім охочим вони пропонують придбати дві труни й отримати в подарунок третю.

У ролику закликають людей подумати про вічне та готові надати клієнтам свій склад для безкоштовного зберігання трун. Ролик викликав шквал коментарів і його вже переглянуло майже 1 мільйон користувачів.

Так, український похоронний дім "Анубіс" активно розвиває канал у TikTok та регулярно викладає провокаційні ролики. Цього разу контент-мейкери вирішили не відставати від світових трендів та влаштувати розпродаж на честь "Чорної п’ятниці".

У ролику пропонується придбати у них дві труни та отримати в подарунок третю. Бонус — це пожиттєве безкоштовне зберігання покупок на складі компанії.

Відео завірусилося в мережі та викликало шквал коментарів.

Українці оцінили чорний гумор та почали хвалити авторів ролика за їхній креативний підхід та дотепність. Під відео з’явилися сотні яскравих позитивних коментарів, які також почали збирати величезну кількість лайків:

тепер я знаю, що подарую свекрусі на новорічні свята. візьму дві — хай вибере. нехай знає моє добре серце

потрібно зробити напис "тобі, собі і про запас"

коли треба виконати план, а в селі ніхто не вмирає

занадто добре, щоб бути правдою

це напевно чоловікові, свекру та свекрусі. особливо цікавий момент буде, коли чоловікові сповіщення на телефон прийде.

Варто зазначити, що деяким користувачам соцмережі ця реклама не сподобалася, але їхні коментарі були поодинокими і просто губилися на тлі схвальних слів на адресу авторів ролика:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що соцмережі неабиякий ажіотаж викликав уривок із книги українською мовою. У ньому дівчина розповідає про свої нові "піхви", які в неї заховані під одягом і закріплені в області стегон та ребер. У них вона вкладає свої мечі.