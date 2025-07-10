В небі над Україною помітили повітряні кулі з відбивачами: навіщо їх запускає Росія

Застосування таких цілей не є новинкою

В ніч на четвер, 10 липня, російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на українські міста із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. Вже вдень, 10 липня, моніторингові канали повідомили про рух в повітряному просторі держави незвичних цілей з кутовими відбивачами.

Як зазначили там, було зафіксовано щонайменше чотири такі об’єкти над Київською та Полтавською областями — в напрямках Баришівки, Пирятина, Борисполя та Великої Димерки. Приблизно о 12:54 активність таких цілей зникла з радарів.

Напрямок руху повітряних кулей на Київщині

Напрямок руху повітряних кулей на Полтавщині

Чи використовували такі цілі раніше

У 2023 році подібні кулі були помічені в небі над Дніпропетровською областю, а згодом — у центрі країни. За словами начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, їхній розмір зазвичай становить близько 1-1,5 метра в діаметрі — достатньо для підйому відбивача.

Тогочасний очільник МО України Рєзніков з кутовим відбивачем

Застосування таких засобів Росією не є унікальним: подібна тактика відома ще з часів Холодної війни, однак у сучасній війні вона використовується як дешева альтернатива складним дронам або ракетам.

Що відомо про російські повітряні кулі з кутовими відбивачами

Як повідомляв речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Українській правді, йдеться про повітряні кулі з підвішеними до них кутовими радіолокаційними відбивачами. Вони мають невелику швидкість, дрейфують повітряними потоками та створюють хибні цілі для систем протиповітряної оборони.

Повітряні кулі з кутовим відбивачем

За оцінками військових, основне призначення таких об’єктів — відволікання засобів ППО та розвідка. Кутовий відбивач посилює відображення радіолокаційного сигналу, завдяки чому ці кулі можуть симулювати на радарах повітряну ціль. У складних умовах масованих атак це змушує ППО витрачати ракети на другорядні або хибні об’єкти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час масованої комбінованої атаки на Київ 10 липня Росія застосувала балістичні ракети типу "Іскандер". Через надзвукову швидкість їх перехоплення є надзвичайно складним, а в розпорядженні сил ППО залишається лише кілька хвилин для реагування.