Поют песни на русском. В Почаевскую лавру идут тысячи паломников УПЦ МП (видео)

Тысячи паломников УПЦ МП идут большим шествием в Почаевскую лавру

Более четырех с половиной тысяч человек уже четвертые сутки идут пешком из Хмельнитчины в Почаевскую лавру Тернопольской области. Во время своего движения к святыне паломники поют религиозные песни на русском языке.

Шествие, как и каждый год, началось 19 августа из села Довжок возле Каменец-Подольского. Видео ходы мгновенно разлетелись соцсетями.

Маршрут паломников традиционно ведет в Почаев, куда они должны прибыть 25 августа. В этом году количество участников значительно меньше по сравнению с довоенным периодом. В мирное время шествие насчитывало от 27 до 40 тысяч человек.

В Тернопольскую область паломники могут прибыть в воскресенье, 24 августа. По дороге к ним присоединяются новые люди, так что окончательное количество может увеличиться.

В прошлые годы в Хмельницкой и Тернопольской области местные жители не пропускали колонну через некоторые села и города. Поэтому паломники вынуждены были идти по полям, обходя населенные пункты.

Как видно на видео, во время "привалов" паломники отдыхают на кариматах. Свои видео они также озвучивают религиозными песнями на русском. Видно, что среди паломников большинство женщины, однако есть и молодые ребята и мужчины, много маленьких детей, среди них такие, что еще в колясках.

Во время военного положения такие массовые собрания запрещены, поэтому в 2023 году ход даже запрещали официально, но это не остановило паломников.

Не останавливает паломников и непогода — 22 августа на западе Украины почти весь день лил дождь.

Организаторы не подавали документы в Тернопольскую ОВА и не получали официального разрешения Совета обороны области. Несмотря на это, полиция готовится обеспечивать общественный порядок. Об этом сообщает местное издание "20 минут".

Правоохранители не могут арестовать или оштрафовать паломников, потому что могут действовать против паломников, только если их действия нарушают закон. В частности, если они совершают преступление, нарушают общественный порядок или создают угрозу безопасности других людей.

Маршрут паломников

