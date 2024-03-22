"Ніколи": ЄС випустив резолюцію щодо виборів Путіна на окупованих територіях України

Росія та її керівництво мають відповісти за розв’язання агресивної війни

У Європі запевнили, що ніколи не визнають результатів "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Там обіцяють поєднувати зусилля з міжнародними партнерами для притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за військові злочини.

Про це йдеться у резолюції Європейської ради за підсумками саміту ЄС. У документі йдеться про те, що Європейська рада рішуче засуджує порушення Росією прав людини на окупованих українських територіях, включаючи депортацію дітей.

"Рада твердо заперечує і ніколи не визнає незаконні так звані вибори, організовані Росією на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, або їх (виборів – ред.) результати", — йдеться у документі.

Зазначається, що Росія та її керівництво мають відповісти за розв’язування агресивної війни проти України та інші злочини відповідно до міжнародного права, а також за шкоду, заподіяну Україні цією війною.

"Європейська рада підтримує зусилля, включаючи діяльність Основної групи, із створення трибуналу для засудження за злочин агресії проти України, який має одержати якомога ширшу міжрегіональну підтримку та легітимність, а також майбутній механізм компенсацій", — наголошується у документі Європейської ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладніше писав про те, хто відкрито привітав Володимира Путіна з перемогою на "виборах" у Росії.