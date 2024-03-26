Просто ще один злочин: Малюк прокоментував путінську "перемогу на виборах" в Росії

Псевдовибори проходили на тимчасово окупованих територіях України, а це вже злочин

Так звана "перемога" російського диктатора Володимира Путіна на нелегітимних "виборах президента Росії" насправді не повинна нічого означати. Це буде просто черговий том в матеріалах кримінальних справ щодо злочинів, які скоїв путінський терористичний режим.

Про це голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк розповів в інтерв’ю ICTV. Він зазначив, що росіяни проводили свої псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України, що вже є кримінальним злочином.

"Ця псевдоперемога — тільки чергові томи під час документування всіх тих злочинів, які вчиняє Путін і вся його команда. Та явка і ті результати, які вони намалювали, були відомі нам ще напередодні. Все це фіксувалося і сьогодні це все лягає в матеріали відповідних кримінальних проваджень", – відзначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладніше писав про те, хто відкрито привітав Володимира Путіна з перемогою на "виборах" у Росії. В списку, як на підбір, одні диктатори та авторитарні керівники держав, у тому числі російська маріонетка Віктор Орбан, "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, та керівник Китаю Сі Цзіньпін.

Також "Телеграф" наводив заяви західних лідерів, у яких чітко простежується негативне ставлення до цього заходу у Росії. Всі як один вважають, що ці так звані вибори позбавлені того самого законного права вибору кожного. Зокрема, визнавати результати "виборів в Росії" відмовилася Франція.