Росія проведе військово-морські навчання поряд зі США: вже відправила туди свої військові кораблі

Відстань від Куби до США у найвужчому місці Флоридської протоки — 180 км

У столицю Куби, Гавану, наступного тижня (між 12 і 17 червня) прибудуть чотири російські військові кораблі. Міністерство закордонних справ Куби назвало це виявом дружніх відносин із РФ.

"Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою та Російською Федерацією і суворо дотримуються міжнародних норм. Жоден з кораблів не несе ядерної зброї, тому їхня зупинка в нашій країні не становить загрози для регіону", — заявили у відомстві, пише Reuters.

Показово, що повідомлення про прибуття російських кораблів до Гавани з’явилося наступного дня після повідомлень американського чиновника журналістам. Він сказав, що Росія планує направити бойові кораблі до Карибського регіону, зокрема до союзних Куби та Венесуели, для проведення військово-морських навчань.

Зазначається, що російська військово-морська активність є звичайною в Атлантиці. Проте, вона посилилася на тлі того, що США підтримують Україну в її боротьбі проти агресії Росії.

Водночас США не розглядають очікуване прибуття на Кубу незначної кількості літаків і кораблів як загрозу. При цьому ВМС США стежитимуть за навчаннями, наголосив американський чиновник.

"Це розгортання є частиною звичайних військово-морських операцій Росії і не становить прямої загрози для Сполучених Штатів", — заявив речник Пентагону майор Чарлі Дітц, чиї слова цитує CNN.

Для довідки: Куба — це острівна держава в Латинській Америці, в Карибському басейні. Розташована на островах Куба, Хувентуд та більш ніж на 1600 дрібних островах групи Великих Антильських островів. Від Північної Америки вона відокремлена на заході Юкатанською протокою, на півночі — Флоридською протокою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вербує кубинців для війни проти України. Посол Куби в Москві Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья заявив, що його країна не проти законної участі своїх громадян у війні, проте його слова спростував міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, який заявив, що його країна не допускає участі своїх громадян як найманців.