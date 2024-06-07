Россия проведет военно-морские учения рядом со США: уже отправила туда свои военные корабли

Расстояние от Кубы до США в самом узком месте Флоридского пролива — 180 км

В столицу Кубы, Гавану, на следующей неделе (между 12 и 17 июня) прибудут четыре российских военных корабля. Министерство иностранных дел Кубы назвало это проявлением дружественных отношений с РФ.

"Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соблюдают международные нормы. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона", — заявили в ведомстве, пишет Reuters.

Примечательно, что сообщение о прибытии российских кораблей в Гавану появилось на следующий день после сообщений американского чиновника журналистам. Он сказал, что Россия планирует направить боевые корабли в Карибский регион, в том числе в союзные Кубу и Венесуэлу, для проведения военно-морских учений.

Отмечается, что российская военно-морская активность является обычной в Атлантике. Однако она усилилась на фоне того, что США поддерживают Украину в ее борьбе против агрессии России.

В то же время, США не рассматривают ожидаемое прибытие на Кубу незначительного количества самолетов и кораблей как угрозу. Вместе с тем, ВМС США будут следить за учениями, подчеркнул американский чиновник.

"Это развертывание является частью обычных военно-морских операций России и не представляет прямой угрозы для Соединенных Штатов", — заявил спикер Пентагона майор Чарли Дитц, чьи слова цитирует CNN.

Для справки: Куба — это островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов. От Северной Америки она отделена на западе Юкатанским проливом, на севере — Флоридским проливом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия вербует кубинцев для войны против Украины. Посол Кубы в москве Хулио Антонио Гармендиа Пенья заявил, что его страна не против законного участия своих граждан в войне, однако его слова опроверг министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, который заявил что его страна не допускает участие своих граждан в качестве наемников.