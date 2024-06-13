Частка юаня на торгах Мосбіржі у травні становила понад 54%

В Росії офіційно зробили китайський юань основною іноземною валютою. Вона тепер задаватиме траєкторію для всіх інших валютних пар, зокрема євро та долара.

Відповідну заяву зробив Банк Росії, пишуть росЗМІ.

"В останні два роки роль долара США та євро на російському ринку послідовно знижувалася. Це результат перенаправлення торгових потоків на Схід та зміни валюти розрахунків на рублі, юані та інші валюти дружніх країн", — каже російський експерт.

За даними банку, частка юаня на торгах Мосбіржі у травні становила понад 54%. Тобто наразі головною валютою на біржових торгах став юань.

"Біржовий курс юань/рубль задаватиме траєкторію і для інших валютних пар, стане орієнтиром для учасників ринку", — каже пропагандистський експерт.

Водночас банк Росії заявив, що введені проти Московської біржі санкції нібито лише змінюють структуру торгівлі на внутрішньому валютному ринку, але не впливають на обсяги надходження валюти від експорту та на попит на неї для оплати імпорту.

Нагадаємо, що, за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Китай зіграв ключову роль у російсько-українській війні. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з КНР.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай хоче "справжній" мирний саміт по російсько-українській війні.