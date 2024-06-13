Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила более 54%

В России официально сделали китайский юань основной иностранной валютой. Она теперь будет задавать траекторию для всех других валютных пар, включая евро и доллар.

Соответствующее заявление сделал Банк России, пишут РосСМИ.

"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран", — говорит российский эксперт.

По данным банка, доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила более 54%. То есть главной валютой на биржевых торгах стал юань.

"Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка", — говорит пропагандистский эксперт.

В то же время, банк России заявил, что введенные против Московской биржи санкции якобы лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.

Напомним, что, по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Китай сыграл ключевую роль в российско-украинской войне. За прошлый год 90% импортированной РФ микроэлектроники поступило из КНР.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай хочет "настоящий" мирный саммит по российско-украинской войне.