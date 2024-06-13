Доллар и евро не по зубам: в России утверждена новая основная иностранная валюта
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Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила более 54%
В России официально сделали китайский юань основной иностранной валютой. Она теперь будет задавать траекторию для всех других валютных пар, включая евро и доллар.
Соответствующее заявление сделал Банк России, пишут РосСМИ.
"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран", — говорит российский эксперт.
По данным банка, доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила более 54%. То есть главной валютой на биржевых торгах стал юань.
"Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка", — говорит пропагандистский эксперт.
В то же время, банк России заявил, что введенные против Московской биржи санкции якобы лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.
Напомним, что, по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Китай сыграл ключевую роль в российско-украинской войне. За прошлый год 90% импортированной РФ микроэлектроники поступило из КНР.
Ранее "Телеграф" писал, что Китай хочет "настоящий" мирный саммит по российско-украинской войне.