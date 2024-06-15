"Ми ідіоти": польський віце-спікер назвав головну помилку Заходу щодо Росії

Польський топ-чиновник розкритикував Захід через Росію

Західний світ продовжує робити старі помилки щодо Росії. Однак це не дасть нового результату.

Про це розповів віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінскі. За його словами, для Заходу це нічим добрим не закінчиться.

"Мені шкода, що я можу сказати, що ми, західний світ, ідіоти. Ми повторюємо ті самі помилки щодо Росії, але чекаємо на інші результати", — сказав він.

Камінскі зазначив, що цього не варто очікувати, оскільки це суперечить природі російської держави.

"Якщо ви подасте їм руку, вони вас з’їдять. Вони вас з’їдять. Така їхня природа", — додав віцеспікер польського парламенту.

Як повідомлялося раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, проте для цього та має погодитися на низку принципових моментів. Серед них повага до незалежності та територіальної цілісності України.

Також нагадаємо, що у ЗМІ вперше оприлюднили проєкт Стамбульської угоди. Цей документ про можливий сценарій завершення війни, який обговорювали представники України та Росії у квітні 2022 року.