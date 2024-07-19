Через місяць після зустрічі з Путіним: помер президент В’єтнаму Нгуєн Фу Чонг

У п'ятницю, 19 липня, рівно через місяць після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, помер лідер Вʼєтнаму Нгуєн Фу Чонг. Йому було 80 років.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що тільки 18 липня через поганий стан здоров'я він відійшов від обовʼязків голови Комуністичної партії.

Чонг помер у Військовому центральному госпіталі в Ханої. Він був лідером В'єтнаму протягом 14 років.

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