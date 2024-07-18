Голова Єврокомісії розкритикувала Орбана за візит до Путіна

Вона закликала відповісти на обстріл росіянами "Охматдиту"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна. Вона назвала його "місією умиротворення".

Про це вона сказала в промові в Європейському парламенті у четвер, 18 липня, пише "Європейська правда". Там наразі проходять дебати щодо переобрання Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що Росія продовжує наступати в Україні. За її словами, РФ зробила ставку на війну на виснаження і відмову Заходу від протистояння Кремлю.

"І дехто в Європі цьому підіграє. Два тижні тому прем’єр-міністр країни Європейського Союзу поїхав до Москви. Ця так звана "мирна місія" була не чим іншим, як "місією умиротворення". Це була відверта "місія умиротворення", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що лише через два дні після візиту Орбана у Москву Росія обстріляла Київ. Зокрема окупанти влучили в дитячу лікарню "Охматдит" та пологовий будинок.

"Цей удар не був помилкою. Це був сигнал. Сигнал Кремля, від якого застигає в жилах кров, до всіх нас… Наша відповідь має бути не менш чіткою. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та український народ. Справедливий і сталий мир для вільної та незалежної країни. І Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно! Ось наш сигнал", – підкреслила Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Орбан 2 липня несподівано відвідав Київ, де вперше з початку російського вторгнення провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським. На цьому він не зупинився і вже 5 липня опинився в Москві, де поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

7 липня стало відомо, що після цього він вирушив до Китаю. 12 липня Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом.