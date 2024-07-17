"Ми з Путіним дуже добре порозумілися": Трамп зробив низку зізнань про Україну і не тільки

Він згадав й свого конкурента

Кандидат у президенти Дональд Трамп, який днями пережив замах, дав інтерв’ю, говорив, зокрема й про Україну. За його словами, якби при владі у 2022 році був він, Росія не розпочала б повномасштабну війну проти нас.

"Ми з Путіним дуже добре порозумілися у наших відносинах. Нам ніколи не загрожувала війна. Він ніколи б не потрапив в Україну. Я сказав, ніколи, ніколи не лізьте в Україну", — сказав Трамп в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, зараз світ став іншим. Найгірше, що припустив чинний президент США Джо Байден, вважає Трамп — союз Росії та Китаю.

"Це інший світ, ніж той, який був три з половиною роки тому … найгірше, що сталося, це те, що ми дозволили, тому що Байден дурна людина. Він змусив Росію та Китай одружитися. Вони одружені. Потім вони взяли свого маленького, двоюрідного брата, Іран, а потім узяли Північну Корею, а потім вони взяли Північну Корею. Їм більше ніхто не потрібен", — сказав Трамп.

Він наголосив, що світ зараз дуже небезпечний. Трамп додав, що хвилюється, що може статися за п’ять місяців, які залишилися до того, як він стане президентом, якщо виграє вибори.

"Це дуже, дуже небезпечний світ. І я справді переживаю за п’ять місяців, які залишилися. Так, я думаю, ви могли б потрапити в Третю світову війну. Ця людина (Байден, — ред.) вкрай некомпетентна, а її люди — вони фашисти, вони поняття не мають, що роблять. Тож пам’ятаєте: у мене не було війни, у мене не було миру, у мене не було проблем", — сказав Трамп.

Він тут же додав, що одна війна все ж таки була — з ІДІЛ. Але одразу ж знову похвалив себе, заявивши, що він їх "добив за дуже короткий проміжок часу".

Також Байден не заперечував, що замислюється про послаблення чи скасування санкцій проти Росії у контексті мирних переговорів та можливої угоди. Він зізнався, що взагалі не любить санкцій.

"Те, що ми робимо за допомогою санкцій, це те, що ми відштовхуємо всіх від себе. Тому я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними щодо Ірану, але мені навіть не так сильно потрібні були санкції з Іраном. Я сказав про це Китаю, і Росія перебуває у подібному становищі", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", прем’єр Угорщини Віктор Орбан у листі до глави президента Євроради Шарля Мішеля написав, що Трамп може стати посередником у питанні врегулювання російсько-української війни. Водночас він має намір перекласти більше відповідальності за підтримку України на плечі ЄС.