Спустя месяц после встречи с Путиным: умер президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг

В пятницу, 19 июля, ровно через месяц после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, скончался лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Ему было 80 лет.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что только 18 июля из-за плохого здоровья он отошел от обязанностей председателя Коммунистической партии.

Чонг скончался в Военном центральном госпитале в Ханое. Он был лидером Вьетнама в течение 14 лет.

Новость дополняется…