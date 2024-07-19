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Спустя месяц после встречи с Путиным: умер президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Автор
Нгуен Фу Чонг Новость обновлена 19 июля 2024, 14:55
Нгуен Фу Чонг. Фото Reuters

В пятницу, 19 июля, ровно через месяц после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, скончался лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Ему было 80 лет.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что только 18 июля из-за плохого здоровья он отошел от обязанностей председателя Коммунистической партии.

Чонг скончался в Военном центральном госпитале в Ханое. Он был лидером Вьетнама в течение 14 лет.

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#Вьетнам #Владимир Путин #Лидер #Помер