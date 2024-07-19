Спустя месяц после встречи с Путиным: умер президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг
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В пятницу, 19 июля, ровно через месяц после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, скончался лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Ему было 80 лет.
Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что только 18 июля из-за плохого здоровья он отошел от обязанностей председателя Коммунистической партии.
Чонг скончался в Военном центральном госпитале в Ханое. Он был лидером Вьетнама в течение 14 лет.
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