Покровськ, хитка позиція Китаю та вибори в США: головне з інтерв’ю Зеленського

Зміна влади у наступному році в США це ризик для України у будь-якому випадку

Президент України Володимир Зеленський назвав причину просування роських окупаційних військ на фронті, зокрема, на Покровському напрямку. У війні з Росією не останню роль відіграє "хитка" позиція Китаю.

Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Monde. Де президент підіймав теми не тільки позиції КНР та мобілізації українців, а й виборів у США, використання західної зброї для ударів по території РФ та ситуації на найгарячішому напрямку.

Про ситуацію на Покровському напрямку та просуванні росіян

За словами Зеленського, існує кілька причин того, що ЗСУ не можуть швидко і в бажаному для українців темпі стримати окупантів на Донеччині.

"Ми готували 14 бригад, яких ми хотіли укомплектувати усім потрібним. Вони мали бути резервами, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити. Тоді ці бригади їх заміщали б. Тут все дуже просто. Ми про це говорили і готували відповідні пакети для комплектації. Але наразі укомплектовано лише три бригади", — каже президент.

За його словами, цих ресурсів аж ніяк не вистачає зупинити росіян на Покровському напрямку, проте це треба вирішити.

Про вибори у США

Зеленський наголосив, що він та його команда розуміють, що зміна влади у наступному році в США це ризик у будь-якому випадку.

"Це буде вже не адміністрація Джо Байдена. Якщо переможе Камала Гарріс, так, це буде представник демократичної партії, але все одно це буде інша особа. І навіть тоді ми маємо розуміти, які погляди у неї на формулу Миру, на закінчення війни, а які у нас", — пояснює голова держави.

За його словами, якщо ж переможе Дональд Трамп, з яким Україна підтримує зв'язок і буде це робити, українцям слід не забувати, що суспільство США підтримує нашу державу.

Про позицію Китаю та його відносини з РФ

"Китай невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я б хотів би, щоб він не займав посередницьку позицію та тиснув на Росію щодо закінчення війни, так само як тиснуть Сполучені Штати та ЄС", — каже Зеленський.

За його словами, чим більше буде натиск на агресора з усіх сторін, тим швидше буде результат, тобто закінчення війни. Україна не вимагає великої підтримки від Китаю, головне, щоб він не підтримував Росію.

Про використання західної зброї для ударів по РФ

"Ми дуже цього хочемо (дозволу на удари по території ворога від усіх партнерів — Ред.). Ми над цим працюємо. На жаль, наші партнери наразі цього бояться, але вони повинні розуміти, що ми живемо і боремося. Якщо вони не знайдуть можливість допомогти нам, ми будемо знаходити інші кроки, щоб захистити наших людей", — каже президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський казав про референдум, деокупацію України та вирішальний момент історії.