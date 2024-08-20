В Ізраїлі терорист самознищився біля синагоги: бомба вибухнула передчасно

Терорист не зміг донести бомбу до місця з великим скупченням людей

В ізраїльському Тель-Авіві стався вибух біля синагоги. Через це загинув чоловік, який приніс вибуховий пристрій, а ще одна людина зазнала травм.

Про це повідомило видання Reuters. Зазначається, що відповідальність за теракт взяли на себе рухи ХАМАС та "Ісламський джихад", які оперують у Секторі Газа та на Західному березі річки Йордан.

Представник уряду Ізраїлю Девід Менсер розповів, що чоловік ніс рюкзак з вибухівкою, проте вона детонувала до того, як йому вдалося дістатися більш густонаселеного району.

Два радикальні угруповання після цього зробили спільну заяву, в якій взяли на себе відповідальність за вибух.

Примітно також те, що вибух стався за годину до того, як до Тель-Авіва прибув голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, щоб домогтися припинення вогню і покласти край десятимісячній війні між Ізраїлем та ХАМАС.

Як повідомляв "Телеграф", прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії в Секторі Газа до того моменту, поки радикальний рух ХАМАС не буде повністю знищено.

31 липня у столиці Ірану Тегерані ліквідовано ватажка ХАМАС Ісмаїл Ханія, після чого його місце зайняв Яхья Сінвар.