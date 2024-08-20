В Израиле террорист самоуничтожился возле синагоги: бомба взорвалась преждевременно

Террорист не смог донести бомбу до места с большим скоплением людей

В израильском Тель-Авиве произошел взрыв возле синагоги. Из-за этого погиб мужчина, который принес взрывное устройство, а еще один человек получил травмы.

Об этом сообщило издание Reuters. Отмечается, что ответственность за теракт взяли на себя движения ХАМАС и "Исламский джихад", которые оперируют в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Представитель правительства Израиля Девид Менсер рассказал, что мужчина нес рюкзак со взрывчаткой, однако она детонировала до того, как ему удалось добраться до более густонаселенного района.

Две радикальные группировки после этого сделали совместное заявление, в котором взяли на себя ответственность за взрыв.

Примечательно также то, что взрыв произошел за час до того, как в Тель-Авив прибыл глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, чтобы добиться прекращения огня и положить конец десятимесячной войне между Израилем и ХАМАС.

Как сообщал "Телеграф", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в Секторе Газа до того момента, пока радикальное движение ХАМАС не будет полностью уничтожена.

31 июля в столице Ирана Тегеране ликвидирован главарь ХАМАС Исмаил Хания, после чего его место занял Яхья Синвар.