Дівчина Дурова вперше після арешту засвітилась у мережі (фото)

Не обійшлось і без світлин Франції

Дівчина засновника популярного месенджера Telegram Павла Дурова Юлія Вавілова вперше після його затримання опублікувала пост в Instagram. У ньому вона подякувала усім підписникам за підтримку.

У дописі дівчина опублікувала кілька фото, не вказуючи геолокацію. Проте на одному з кадрів зафіксована Ейфелева вежа.

"Дорогі друзі, нові друзі та родина! Я вдячна, що ви є в моєму житті. Рівень підтримки, яку я отримую, неймовірний. Я не могла повернутися раніше, але я рада повідомити вам, що все добре", — йдеться у дописі.

За словами дівчини, наразі у мережі поширюється багато неправдивої інформації, яку у майбутньому вона можливо спростує. Адже у пості сказано: "це тема майбутнього".

У дописі дівчини лише перше фото з її зображенням, далі йдуть красиві пейзажі та кадри Парижу. З чого випливає, що 24-річна Юлія Вавілова й досі знаходиться у Франції.

Користувачі у мережі під дописом залишили різні коментарі. Є ті, хто просміявся з відсутності геолокації, а є ті, хто підтримав дівчину та Павла Дурова.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Юлія Вавілова, яку вважають дівчиною Дурова, опублікувала пост в Інстаграмі з увімкненою геолокацією. Саме ця інформація нібито допомогла французьким правоохоронцям визначити місцеперебування Павла Дурова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Павло Дуров вперше прокоментував своє затримання та пригрозив Франції.