Після затримання Дурова у Telegram можуть відбутися серйозні зміни? ЗМІ дізналися деталі

Платформа не оголошувала про зміни

У ЗМІ з’явилася інформація, що Telegram розпочне модерацію приватних чатів після затримання у Франції його засновника Павла Дурова. Справа в тому, що 5 вересня зі сторінки відповідей Telegram на запитання зникла інформація, що приватні чати захищені від запитів на модерацію.

Як пише techcrunch, також на сторінці FAQ (часті питання) Telegram розмістив адресу електронної пошти, на яку можна направити запит модераторам на видалення контенту, доклавши посилання. Таким чином, Telegram нібито дозволив користувачам повідомляти модераторів про незаконний контент у приватних групах. При цьому публічно платформа не оголошувала про зміни політики модерації.

Однак, як виявилося, повідомлення про конфіденційність каналів було просто перенесено в інший розділ. Інформація про те, що Telegram почне модерувати приватні чати, не відповідає дійсності.

"Всі чати та групові чати Telegram є приватними для їх учасників. Ми не опрацьовуємо жодних запитів, пов’язаних з ними", — йдеться в розділі FAQ.

Як повідомляв "Телеграф", Павло Дуров уперше з моменту свого затримання у Франції зробив заяву. Він пояснив причини, через які його затримали. Також Дуров розповів, що його допитували протягом чотирьох днів, оскільки сам Telegram не став відповідати французькій владі, і погрожували, що він може понести відповідальність за дії третіх осіб у месенджері.