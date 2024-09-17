Нарешті додзвонився? Байдену вдалося поговорити з Трампом після замаху

Байден висловив полегшення від того, що Трамп зараз у безпеці

Президент США Джозеф Байден вперше після другого замаху на Дональда Трампа, свого колишнього конкурента на виборах, провів з ним телефонну розмову. До цього зазначається, що Байден не зміг додзвонитися до Трампа – той нібито був недоступний.

Про це повідомило американське видання The Hill із посиланням на заяву, яку зробила перший заступник спікера Білого Дому Емілі Саймонс. За її словами, Байден висловив полегшення від того, що Трамп зараз у безпеці.

"Президент Байден щойно розмовляв з колишнім президентом Трампом і висловив полегшення від того, що він у безпеці. Вони провели сердечну бесіду, і колишній президент Трамп висловив подяку за дзвінок", — заявила вона.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп пережив уже два замахи на своє життя з початку передвиборчої кампанії. Інцидент став справжнім шоком для США напередодні завершення передвиборчих перегонів. Та цей випадок особливий. Він привернув особливу увагу через можливий "український слід". Адже підозрюваний у замаху Веслі Рут висловлював у соцмережах свою підтримку Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа, якого вже затримали.

Як повідомлялося раніше, перший замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіна, одна куля лише зачепила вухо політика, а друга смертельно поранила випадкового глядача за його спиною. Стрільця було ліквідовано на місці.

На початку серпня також стало відомо про затримання громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта, який готував замах на американських політиків та посадових осіб на території США.