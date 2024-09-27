Лукашенко заявив про створення білоруського мобільного телефону: мережа вибухнула мемами про "бульбафон"

"Бульбафон" з логотипом у вигляді "надкусаної картоплі з вусами"

Олександр Лукашенко анонсував створення першого білоруського мобільного телефону з власним програмним забезпеченням. Він підкреслив, що в сучасному світі гаджети "перетворилися на бойову зброю" і назвав цю ідею "питанням національної безпеки".

Сам же Лукашенко не користується звичними нам мобільниками через острах, що його розмови можуть прослуховувати. Про це президент Білорусі заявив під час візиту до Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки.

Відомо, що у Білорусі хочуть створити мобільний телефон із власним програмним забезпеченням. Крім цього Олександр Лукашенко заявив про те, що влада республіки зараз замислюється над створенням "хай-тек інкубаторів" на базі спеціалізованих вишів. Це будуть так звані "центри прогресивної думки" для цілеспрямованих молодих людей.

Цікаво, що сам президент Білорусі не використовує звичайний смартфон — він має спеціальний "апарат" закритого зв’язку, в який, за його словами, вбудована розробка КДБ. Це захищає його від прослуховування та ймовірного шпигунства за його місцезнаходженням.

Користувачі популярних соціальних мереж із гумором відреагували на новину про створення першого білоруського мобільного телефону.

Люди одразу ж почали жартувати на тему "картоплі" та запропонували назвати гаджет "бульбафон". Також опублікували ряд кумедних мемів і як логотип для мобільника вибрали "надкусану картоплю з вусами":

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін знову осоромився, а його вчинок став мемом у мережі. Користувачів розсмішило те, як він одягав навушники.

Здавалося б просте діло, але й тут у Путіна стався конфуз — голова РФ напнув навушники в дідівський спосіб і отримав порцію знущань в інтернеті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз "полтавський палій", який став одним із найсмішніших мемів України. У 2010 році в мережі завірусилося кумедне відео, на якому чоловік специфічної зовнішності розповідає, що йому подобається підпалювати двері у квартирах людей та спостерігати, як вони метушаться, викликають пожежників та гасять загоряння.