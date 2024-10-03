Історична угода: Лондон віддає острови Чагос Маврикію

Суперечки тривали багато років

Велика Британія нарешті завершує епоху колоніалізму. Після тривалих переговорів офіційний Лондон погодився передати суверенітет над архіпелагом Чагос Маврикію. Це рішення покладе край півстолітньому конфлікту між двома країнами. Острови в Індійському океані, хоч і віддалені, мають велике стратегічне значення для регіону.

Угода про передачу Чагоса Маврикію стала результатом багаторічних дипломатичних зусиль. Йому передають контроль над тропічним атолом Дієго-Гарсія, де розташована важлива військова база США. Саме ця база стала ключовим елементом переговорів, адже вона відіграє значну роль у забезпеченні безпеки в регіоні. Про це пише ВВС.

Прем'єр-міністри обох країн назвали це рішення "визначальним моментом" у двосторонніх відносинах. Вони підкреслили важливість мирного вирішення суперечок та дотримання міжнародного права. Водночас лідери наголосили на необхідності збереження військової бази на Дієго-Гарсія, яка "відіграє життєво важливу роль у регіональній та глобальній безпеці".

Угода передбачає низку важливих пунктів. Великобританія надасть Маврикію фінансову підтримку — щорічні виплати та інвестиції в інфраструктуру. Маврикій зможе розпочати програму переселення на островах Чагос, за винятком Дієго-Гарсія. Там Велика Британія забезпечить функціонування військової бази протягом наступних 99 років.

Президент США Джо Байден назвав цю домовленість "історичною" і яскравим прикладом того, як дипломатія та партнерство допомагають розв'язувати історичні проблеми.

Однак не всі задоволені досягнутими домовленостями. Представники чагоської спільноти висловили розчарування тим, що їх не залучили до переговорного процесу. Вони закликають до повноцінної участі у розробці майбутнього договору.

Передача Чагоса стала результатом багаторічного тиску на Великобританію. Останніми роками різні органи ООН, зокрема, Міжнародний суд, виступали на боці Маврикія. Вони вимагали від Лондона передати те, що називали "останньою колонією в Африці".

Історія конфлікту навколо Чагоса сягає 1960-х років. Тоді Великобританія змусила Маврикій віддати острови в обмін на незалежність. Згодом британський уряд уклав таємну угоду зі США про оренду Дієго-Гарсія під військову базу. Примусове виселення понад 1000 місцевих жителів стало однією з найтемніших сторінок цієї історії.

Довгий час Лондон відкидав претензії Маврикія на острови. Проте міжнародна підтримка маленької острівної держави поступово зростала. Особливо активно її підтримували африканські країни, які тиснули на Великобританію щодо деколонізації.

Brexit також вплинув на ситуацію. Європейські країни перестали беззастережно підтримувати позицію Лондона на міжнародних форумах. Маврикій посилив дипломатичний тиск, звинувачуючи британський уряд у погрозах.

Та рішення про передачу Чагоса викликало неоднозначну реакцію у Великій Британії. Деякі політики назвали його "ганебним відступом", який підриває безпеку країни та її союзників.

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