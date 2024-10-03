Историческое соглашение: Лондон отдает острова Чагос Маврикию

Споры продолжались много лет

Великобритания наконец-то завершает эпоху колониализма. После долгих переговоров официальный Лондон согласился передать суверенитет над архипелагом Чагосом Маврикию. Это решение положит конец полувековому конфликту между двумя странами. Острова в Индийском океане, хоть и отдаленные, имеют большое стратегическое значение для региона.

Соглашение о передаче Чагоса Маврикию стало результатом многолетних дипломатических усилий. Ему передают контроль над тропическим атолом Диего-Гарсия, где находится важная военная база США. Именно эта база стала ключевым элементом переговоров, ведь играет значительную роль в обеспечении безопасности в регионе. Об этом пишет BBC.

Премьер-министры обеих стран назвали это решение "определяющим моментом" в двусторонних отношениях. Они подчеркнули важность мирного разрешения споров и соблюдения международного права. В то же время лидеры подчеркнули необходимость сохранения военной базы на Диего-Гарсия, которая "играет жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности".

Соглашение предусматривает ряд важных пунктов. Великобритания предоставит Маврикию финансовую поддержку – ежегодные выплаты и инвестиции в инфраструктуру. Маврикий сможет приступить к программе переселения на островах Чагос, за исключением Диего-Гарсия. Там Великобритания обеспечит функционирование военной базы в течение 99 лет.

Президент США Джо Байден назвал эту договоренность "исторической" и ярким примером того, как дипломатия и партнерство помогают решать исторические проблемы.

Однако не все довольны достигнутыми договоренностями. Представители чего сообщества выразили разочарование тем, что их не привлекли к переговорному процессу. Они призывают к полноценному участию в разработке будущего договора.

Передача Чагоса явилась результатом многолетнего давления на Великобританию. В последние годы разные органы ООН, в частности, Международный суд, выступали на стороне Маврикия. Они потребовали от Лондона передать то, что называли "последней колонией в Африке".

История конфликта вокруг Чагоса уходит в 60-е годы. Тогда Великобритания вынудила Маврикий отдать острова в обмен на независимость. Впоследствии британское правительство заключило тайное соглашение с США об аренде Диего-Гарсия под военную базу. Принудительное выселение более 1000 местных жителей стало одной из самых темных страниц этой истории.

Долгое время Лондон отвергал претензии Маврикия на острова. Однако международная поддержка маленького островного государства постепенно росла. Особенно активно ее поддерживали африканские страны, которые давили на Великобританию насчет деколонизации.

Brexit также повлиял на ситуацию. Европейские страны перестали безоговорочно поддерживать позицию Лондона на международных форумах. Маврикий усилил дипломатическое давление, обвиняя британское правительство в угрозах.

Но решение о передаче Чагоса вызвало неоднозначную реакцию в Великобритании. Некоторые политики назвали его "позорным отступлением", подрывающим безопасность страны и ее союзников.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Китае жестко высказались о независимости Тайваня. В частности, китайский министр заявил, что они "стремятся стереть свою китайскую идентичность Тайваня и разорвать социальные, исторические и культурные связи через Тайваньский пролив".