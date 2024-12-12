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Сі Цзіньпін на зустрічі з Медведєвим висловився про розрядку війни

Автор
Олена Руденко
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Сі та Медведєв (ілюстративне фото)
Сі та Медведєв (ілюстративне фото). Фото kremlin.ru

Глава Китаю вважає, що не варто "підливати олії у вогонь"

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін на зустрічі із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим заявив, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку ситуації в Україні". Медведєв прибув до Пекіна з дводенним візитом 10 грудня, при цьому він виглядав опухлим, ніби з похмілля.

На зустрічі з посібником Путіна Сі також наголосив, що потрібно якнайшвидше вирішити ситуацію, що склалася у війні Росії проти України, пишуть росЗМІ. Він додав, що не варто підливати олію у вогонь, оскільки це може спровокувати ескалацію, чого не можна допустити.

Деталі про те, в чому саме Сі Цзіньпін бачить "розрядку ситуації", не повідомляється. Медведєв же передав главі Китаю не лише "привіт, найкращі побажання" від президента РФ Володимира Путіна, а й особисте послання від нього.

Як повідомляв "Телеграф", новообраний президент США Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться наступного місяця у Вашингтоні. Поки що невідомо, чи прийняв китайський лідер запрошення.

Теги:
#Україна #Дмитро Медведєв #Росія #Війна #Сі Цзіньпін