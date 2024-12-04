Жорстокість силовиків та солідарність людей: що відбувалося на вулицях Тбілісі у шосту ніч протестів (фото та відео)

Люди продовжують виборювати своє вільне майбутнє

В Грузії шосту добу тривають протести, спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Силовики продовжують жорсткі розгони та затримання демонстрантів, використовуючи водомети та сльозогінний газ.

В ніч на 4 грудня силовики влаштували декілька розгонів. О п'ятій ранку протестний мітинг розпочався біля мерії Тбілісі, в районі Сабуртало, пише NewSGeorgia. Туди перемістилися учасники акції, яких силовики витіснили з проспекту Руставелі. Вони затримували тих, хто опинився у хвості колони.

Правоохоронці виловлюють та затримують учасників протесту. Відтак протестувальники розбилися на невеликі групи та пробиралися дворами. Мітингарів пускали до себе у будинки місцеві жителі, щоб сховати їх від спецназу.

Водій трейлера перегородив набережну у Тбілісі. Таким чином він зупинив спецназ, щоб захистити учасників мітингу.

На одному з відео можна побачити, як водії машин пропускають учасників протесту, що відходять у бік метро Руставелі. Водії висловлюють їм свою підтримку звуками клаксонів. Ніч протестів завершилася о сьомій ранку, протестувальники взяли час на сон та відпочинок.

Нагадаємо, протести в Грузії спалахнули з новою силою після того, як 28 листопада уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів з Євросоюзом щодо членства до кінця 2028 року та від бюджетних грантів ЄС. Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів.

В цілому обстановка в країні загострилася ще наприкінці жовтня, після виборів до парламенту. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами.

За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд. Однак опозиція і президент країни Саломе Зурабішвілі не визнали результатів виборів: фіксувалися масові вкидання бюлетенів, махінації, тиск на напади на опозиціонерів та інші кричущі порушення.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивні фото, як протестуючий Тбілісі виглядає вдень. Вдень людей на вулицях міста дуже мало. Серед безлічі графіті практично не зустрічається російської символіки та висловлювань на підтримку Росії. А ось чого багато, то це прапорів Грузії, ЄС та України.