Священні мусульманські міста Мекка та Медіна пішли під воду (відео)

Стихія вируватиме до 8 січня

Значні території Саудівської Аравії, включно зі священними містами Мекка та Медіна, страждають від проливних злив. Потужний шторм перетворив вулиці на річки та зносив автомобілі.

Головні автомагістралі країни затопила вода, яка каскадом стікала вниз та проносилася через міста та селища, пише The Daily Mail. Мешканці кидали свої машини, рятуючись від води. Метеорологічний департамент Саудівської Аравії оголосив червоне попередження для Мекки, Медіни та портового міста Джидда щонайменше до 8 січня.

Як повідомляє Тravel and tour world, затоплені дороги перешкоджають транспорту, а пилові бурі значно погіршують видимість, створюючи додаткові проблеми для жителів і паломників Мекки та Медіни. Шкоди додав град, який супроводжував зливи.

Людей просять за можливості залишатися вдома. Групи реагування на надзвичайні ситуації знаходяться в готовності та оперативно втручаються для допомоги населенню.

Зливи та повені — не є рідкісним явищем в Саудівській Аравії та інших країнах Перської затоки, особливо взимку. Сильні дощі почалися через кілька місяців після того, як країни Перської затоки постраждали від рекордної кількості опадів у квітні та травні. Тоді загинуло понад два десятки людей.

Багато міст регіону мають недостатньо розвинені дренажні та каналізаційні системи. Ті, кто планував їх під час стрімкого розвитку наприкінці 20-го століття, не змогли передбачити частоту сильних опадів.

Нагадаємо, Мекка є основним центром паломництва для мусульман. Тим, хто не є мусульманами, закон країни забороняє в'їзд у це місто. У центрі Мекки розташована основна і найбільша у світі мечеть Аль-Харам, на внутрішньому подвір’ї якої розміщується головна святиня ісламу — Кааба.

Медіна – друге священне місто ісламу після Мекки. Там розташована святиня, відома як купол пророка, або "зелений купол", — могила пророка Мухаммеда і перших двох праведних халіфів.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні масштабна повінь охопила Східну та Центральну Європу. Вона завдала значних руйнувань чеському місту Опава в Мораво-Сілезькому краї, коли вода відступила, люди побачили жахливі наслідки стихії.