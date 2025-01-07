Священные мусульманские города Мекка и Медина ушли под воду (видео)

Стихия будет бушевать до 8 января

Значительные территории Саудовской Аравии, включая священные города Мекка и Медина, страдают от проливных ливней. Мощный шторм превратил улицы в реки и сносил автомобили.

Главные автомагистрали страны затопила вода, которая каскадом стекала вниз и проносилась через города и селения, пишет The Daily Mail. Жители бросали свои машины, спасаясь от воды. Метеорологический департамент Саудовской Аравии объявил красное предупреждение для Мекки, Медины и портового города Джидда как минимум до 8 января.

Как сообщает Travel and tour world, затопленные дороги препятствуют движению транспорта, а пылевые бури значительно ухудшают видимость, создавая дополнительные проблемы для жителей и паломников Мекки и Медины. Ущерба добавил град, сопровождавший ливни.

Людей просят по возможности оставаться дома. Группы реагирования на чрезвычайные ситуации находятся в готовности и оперативно вмешиваются для помощи населению.

Ливни и наводнения не являются редким явлением в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, особенно зимой. Обильные дожди начались через несколько месяцев после того, как страны Персидского залива пострадали от рекордного количества осадков в апреле и мае. Тогда погибли более двух десятков человек.

Многие города региона имеют недостаточно развитые дренажные и канализационные системы. Те, кто планировал их во время стремительного развития в конце 20 века, не смогли предусмотреть частоту сильных осадков.

Напомним, Мекка является основным центром паломничества для мусульман. Тем, кто не является мусульманином, закон страны запрещает въезд в этот город. В центре Мекки расположена основная и самая большая в мире мечеть Аль-Харам, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.

Медина – второй священный город ислама после Мекки. Там расположена святыня, известная как купол пророка, или "зеленый купол" — могила пророка Мухаммеда и первых двух праведных халифов.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре масштабное наводнение охватило Восточную и Центральную Европу. Оно нанеслоа значительные разрушения чешскому городу Опава в Мораво-Силезском крае, когда вода отступила, люди увидели ужасные последствия стихии.