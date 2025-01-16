Ее мужа обвиняли в сексизме: что известно о личной жизни Джорджи Мелони

Мелони находилась в десятилетних отношениях

Джорджа Мелони является одной из самых ярких политиков современности. Она стала первой в истории женщиной на должности главы Совета министров Италии. Этот пост Мелони занимает с 2022 года и по сей день. У нее был мужчина, но в 2023 году эти отношения завершились. Кстати, недавно Мелони давала совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Личная жизнь Джорджи Мелони

После того, как Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии, возросло внимание к ее личной жизни. Мужем политика был журналист и телеведущий Андреа Джамбруно. Он учился в Высшей научной школе в городе Монка и овладевал философией в Миланском католическом университете.

В 2009 году Андреа начал телевизионную карьеру на итальянском телевидении. Он был ведущих программ Quinta Colonna, Matrix, Mattino Cinque на канале Mediaset TV. Позже начал работать на новостном телеканале Studio Aperto. Мужчина не ведет социальные сети, очевидно, публичности ему хватает.

Телеведущий Андреа Джамбруно, фото Getty Images

Джамбруно рассказывал в интервью, что познакомился с политиком в студии Mediaset в Милане. Джорджа приходила на программу Андреа Quinta Colonna, в которой он работал. За кадром женщина призналась, что хочет есть, и Андреа предложил ей банан.

После общения Джамбруно пригласил Мелони на свидание. Они пошли в один из миланских ресторанов. Джорджа надела черное платье, темные сапоги и кожаную куртку. Так и завязались их отношения. Андреа рассказывал, что Джорджа любит порядок во всем, однако постоянно опаздывает.

Джорджа Мелони и Андреа Джамбруно, фото Getty Images

В 2016 году Мелони сообщила о своей беременности. Это произошло во время митинга против легализации усыновления однополыми парами Family Day. У пары родилась дочь Джиневра. Мелони тогда было 39 лет. Женщина делилась, что материнство не стоит откладывать. Также она отметила, что следует работать над демографической проблемой в Италии.

Джорджа Мелони и Андреа Джамбруно с дочерью Джиневрой, фото Getty Images

Андреа Джамбруно с дочерью Джиневрой, фото Getty Images

Джорджа рассказывала, что ее муж проявляет себя как отец хороший. По словам политика, Джамбруно часто оставался с дочерью Джиневрой. Семья большую часть времени проживала в Риме, ведь там работает Мелони. В то время как Андреа ездил раз в месяц в неделю в Милан для работы на телевидении. Несмотря на то, что влюбленные проживали вместе и воспитывали дочь, они не вступали в брак.

Мелони с любимым и дочерью на море, фото из сети

В октябре 2023 года стало известно, что Мелони разошлась из Джамбруно. Политик поблагодарила своего избранника за длительные отношения и общую дочь.

"На этом заканчиваются мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет. Я благодарю его за прекрасные годы, которые мы провели вместе, за трудности, через которые мы прошли, и за то, что подарил мне самое важное в моей жизни — нашу дочь Джиневру. На некоторое время наши пути разошлись, и пора это признать", — отметила Мелони.

Мелони и Джамбруно на публике, фото из сети

Причиной такого решения Джорджи могли быть некоторые провокационные высказывания ведущего и непристойные предложения. В одном из шоу канала Mediaset показали, как Джамбруно использует нецензурную лексику и касается причинного места. Также были записи, на которых Андреа предлагал работу на него взамен на групповой секс.

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