Олигарх Абрамович мог сэкономить миллионы, выдавая свои яхты за арендованные, — расследование СМИ

Представители Абрамовича уже прокомментировали это

Российский олигарх Роман Абрамович недоплатил миллионы евро налогов за пользование своей частной флотилией стоимостью более миллиарда долларов. Российский миллиардер отрицает осведомленность о схеме, которая, согласно журналистскому расследованию, позволила ему сэкономить миллионы на покупке и обслуживании яхт.

Об этом пишет Euronews, ссылаюсь на расследование BBC News и Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism). Абрамович якобы мог создать фиктивный бизнес по аренде суперяхт, которыми пользовался сам, и так сэкономил на их обслуживании и заправке.

Конкретно речь могла идти о НДС: для прогулочных судов этот налог действителен, но при сдаче судна в аренду владельцы от него освобождаются.

По схеме стояла созданная Абрамовичем на Кипре компания Blue Ocean Yacht Management, в настоящее время ликвидированная. Ее директор, согласно слитым документам, в свое время прямо просил подчиненных найти способы избежать уплаты НДС с покупки яхт и сэкономить на их обслуживании.

Яхта "Эклипс", пришвартованная в районе турецкого курорта Бодрум. Фото — Getty Images

В совместном расследовании "Би-би-си" и Бюро журналистских расследований отмечается, что если бы Абрамович вел настоящий бизнес по сдаче в аренду яхт, то можно было бы ожидать значительной прибыли. Однако отчетность Blue Ocean показывает, что с 2005-го по 2012 год ее расходы практически совпадали с доходами.

115-метровая суперяхта "Луна" в порту Гамбурга. Первым ее владельцем был Роман Абрамович, затем яхту купил российский миллиардер Фархад Ахмедов. С 2022 года судно находится под арестом из-за санкций против России. 20 ноября 2024 года

Европейские власти уже принимали меры против компании, заподозрив ее в уклонении от налогов, но тогда они, судя по всему, не были осведомлены о яхтенной схеме.

Представители Романа Абрамовича заявили российскому изданию ТАСС 29 января, что сообщения СМИ "категорически не соответствуют действительности".

"Господин Абрамович всегда действовал в соответствии с профессиональными налоговыми рекомендациями и не совершал никаких правонарушений", — заявили представители бизнесмена.

Роман Абрамович — что известно

Роман Абрамович — российский олигарх и бизнесмен, бывший губернатор Чукотки, наиболее известный как бывший владелец футбольного клуба "Челси" (2003-2022).

Родился в 1966 году в Саратове. Строил свой капитал в 1990-х годах во время приватизации в России, в частности, через нефтяную компанию "Сибнефть". В годы разных владел значительными долями в компаниях "Русал", "Аэрофлот" и других.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину попали под санкции западных стран. Был обязан продать "Челси" и подвергся ограничениям своих активов в Великобритании и ЕС.

Абрамович принимал участие в первых раундах мирных переговоров между Украиной и Россией в 2022 году в качестве неофициального посредника, хотя конкретных результатов это не принесло.

По всем оценкам его состояние составляет несколько миллиардов долларов, хотя именно сумма после санкций неизвестна.

Ранее "Телеграф" писал, как живет Абрамович в "золотой клетке" Турции.