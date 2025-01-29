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Олигарх Абрамович мог сэкономить миллионы, выдавая свои яхты за арендованные, — расследование СМИ

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Роман Абрамович Новость обновлена 29 января 2025, 21:01
Роман Абрамович. Фото Коллаж "Телеграф"

Представители Абрамовича уже прокомментировали это

Российский олигарх Роман Абрамович недоплатил миллионы евро налогов за пользование своей частной флотилией стоимостью более миллиарда долларов. Российский миллиардер отрицает осведомленность о схеме, которая, согласно журналистскому расследованию, позволила ему сэкономить миллионы на покупке и обслуживании яхт.

Об этом пишет Euronews, ссылаюсь на расследование BBC News и Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism). Абрамович якобы мог создать фиктивный бизнес по аренде суперяхт, которыми пользовался сам, и так сэкономил на их обслуживании и заправке.

Конкретно речь могла идти о НДС: для прогулочных судов этот налог действителен, но при сдаче судна в аренду владельцы от него освобождаются.

По схеме стояла созданная Абрамовичем на Кипре компания Blue Ocean Yacht Management, в настоящее время ликвидированная. Ее директор, согласно слитым документам, в свое время прямо просил подчиненных найти способы избежать уплаты НДС с покупки яхт и сэкономить на их обслуживании.

Яхта "Эклипс", пришвартованная в районе турецкого курорта Бодрум. Фото — Getty Images

В совместном расследовании "Би-би-си" и Бюро журналистских расследований отмечается, что если бы Абрамович вел настоящий бизнес по сдаче в аренду яхт, то можно было бы ожидать значительной прибыли. Однако отчетность Blue Ocean показывает, что с 2005-го по 2012 год ее расходы практически совпадали с доходами.

115-метровая суперяхта "Луна" в порту Гамбурга. Первым ее владельцем был Роман Абрамович, затем яхту купил российский миллиардер Фархад Ахмедов. С 2022 года судно находится под арестом из-за санкций против России. 20 ноября 2024 года

Европейские власти уже принимали меры против компании, заподозрив ее в уклонении от налогов, но тогда они, судя по всему, не были осведомлены о яхтенной схеме.

Представители Романа Абрамовича заявили российскому изданию ТАСС 29 января, что сообщения СМИ "категорически не соответствуют действительности".

"Господин Абрамович всегда действовал в соответствии с профессиональными налоговыми рекомендациями и не совершал никаких правонарушений", — заявили представители бизнесмена.

Роман Абрамович — что известно

Роман Абрамович — российский олигарх и бизнесмен, бывший губернатор Чукотки, наиболее известный как бывший владелец футбольного клуба "Челси" (2003-2022).

Родился в 1966 году в Саратове. Строил свой капитал в 1990-х годах во время приватизации в России, в частности, через нефтяную компанию "Сибнефть". В годы разных владел значительными долями в компаниях "Русал", "Аэрофлот" и других.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину попали под санкции западных стран. Был обязан продать "Челси" и подвергся ограничениям своих активов в Великобритании и ЕС.

Абрамович принимал участие в первых раундах мирных переговоров между Украиной и Россией в 2022 году в качестве неофициального посредника, хотя конкретных результатов это не принесло.

По всем оценкам его состояние составляет несколько миллиардов долларов, хотя именно сумма после санкций неизвестна.

Ранее "Телеграф" писал, как живет Абрамович в "золотой клетке" Турции.

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