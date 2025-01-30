У 9 разів менший, ніж у Трампа: як виглядає скромний будинок Байдена, куди він переїхав після Білого дому

46-й президент США хотів продати свій маєток, тому що про потрібні були гроші на лікування сина

Джо Байден завершив свій президентський термін 20 січня 2025 року, передавши повноваження та прощальне послання новообраному президенту США — Дональду Трампу. Після залишення Білого дому він повернувся до свого маєтку в штаті Делавер, яким володіє з 1996 року.

Цей будинок розташований на березі озера. Цікаво, що маєток достатньо скромний, на відміну від будинків інших президентів США. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про житло Джо Байдена.

Загалом, за даними Forbes, статки Джо Байдена становлять близько 10 мільйонів доларів, значна частина яких вкладена в нерухомість. Він є власником двох будинків у Делавері, загальна вартість яких оцінюється приблизно в 7 мільйонів доларів.

Водночас будинок 44-го президента США Барака Обами оцінюють у 8,1 мільйона доларів і він має площу 760 метрів квадратних. Віллу Дональда Трампа — у 23 мільйони доларів і вона має площу 5810 квадратних метрів.

Маєток Джо Байдена

Земельна ділянка Джо Байдена на вулиці Барлі-Мілл-Роуд знаходиться в елітному районі і розташована окремо від інших маєтків та є ідеальним місцем для життя. Площа будинку — 636 квадратних метрів.

За інформацією ЗМІ, у будинку Байдена є три спальні і чотири з половиною ванні кімнати. Також на території знаходиться гараж та великий басейн на задньому дворі.

Варто зазначити, що Джозеф Байден сам робив ремонт у своєму будинку. Маєток експрезидент США хотів продати, коли у його сина виявили рак. Тоді йому потрібні були гроші на лікування, тому дім було виставлено на продаж. Однак Барак Обама, тодішній президент, запропонував Байдену, своєму віцепрезиденту, позичити кошти для сина і відговорив продавати будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був перший візит Трампа до СРСР. Тоді він залишився незадоволеним.