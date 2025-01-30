В 9 раз меньше, чем у Трампа: как выглядит скромное жилье Байдена, куда он переехал после Белого дома

46-й президент США хотел продать свое имение, потому что ему нужны были деньги на лечение сына

Джо Байден завершил свой президентский срок 20 января 2025, передав полномочия и прощальное послание новоизбранному президенту США — Дональду Трампу. После ухода из Белого дома он вернулся в свое имение в штате Делавер, которым владеет с 1996 года.

Этот дом расположен на берегу озера. Интересно, что имение достаточно скромное, в отличие от домов других президентов США. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жилье Джо Байдена.

В общем, по данным Forbes, состояние Джо Байдена составляет около 10 миллионов долларов, значительная часть которых вложена в недвижимость. Он владелец двух домов в Делавере, общая стоимость которых оценивается примерно в 7 миллионов долларов.

В то же время, дом 44-го президента США Барака Обамы оценивают в 8,1 миллиона долларов и он имеет площадь 760 метров квадратных. Виллу Дональда Трампа — в 23 миллиона долларов и площадью 5810 квадратных метров.

Имение Джо Байдена

Земельный участок Джо Байдена на улице Барли-Милл-Роуд находится в элитном районе и расположен отдельно от других поместий и является идеальным местом для жизни. Площадь дома – 636 квадратных метров.

По информации СМИ, в доме Байдена есть три спальни и четыре с половиной ванные комнаты. Также на территории находится гараж и большой бассейн на заднем дворе.

Стоит отметить, что Джозеф Байден сам делал ремонт в своем доме. Имение экс-президент США хотел продать, когда у его сына обнаружили рак. Тогда ему нужны были деньги на лечение, поэтому дом был выставлен на продажу. Однако Барак Обама, тогдашний президент, предложил Байдену, своему вице-президенту, одолжить средства для сына и отговорил продавать дом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был первый визит Трампа в СССР. Тогда он остался недоволен.