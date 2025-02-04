Путіна відправлять під трибунал? У 2025 вже буде зроблено перші кроки

За такі тяжкі злочини можна судити будь-коли, навіть через багато років

Під час проведення 13-ї зустрічі групи держав (Core Group) зі створення Спецтрибуналу для політичного та військового керівництва Росії було прийнято низку ключових рішень. Зокрема, було встановлено, що у 2025 році стартує його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда". В основі трибуналу лежатиме розширена часткова угода.

Відомо, що дискусії про Спецтрибунал для політичного та військового керівництва Росії ведуться з березня 2022 року, проте багато міжнародних партнерів тривалий час не висловлювали чіткої позиції з цього питання.

Наразі Офісу Президента України вдалося досягти значного прогресу у створенні Спеціального трибуналу.

Під час засідання групи держав (Core Group), яке відбулося на початку лютого у Брюсселі, було затверджено "проект статуту спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України". При цьому про чіткі плани щодо його створення нічого не згадується.

Відомо лише те, що для створення трибуналу потрібне рішення Комітету міністрів Ради Європи. Про остаточне затвердження статуту трибуналу та чіткі плани щодо його створення буде оголошено під час останнього, 14-го засідання групи держав (Core Group), яке відбудеться у квітні 2025 року у Києві.

"Для того, щоб трибунал був створений, необхідне рішення Комітету міністрів Ради Європи – але отримати його буде нескладно, адже воно вимагає лише двох третин голосів. Після цього до розширеної часткової угоди зможуть приєднатися інші держави…Трибунал буде створений на базі угоди, яку Україна підпише з Радою Європи. В основі трибуналу лежатиме розширена часткова угода (enlarged partial agreement), до якої зможуть приєднатися інші держави", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, існує кілька варіантів, як досягти правосуддя над російськими військовими злочинцями. Останнім часом найпопулярнішим варіантом є проведення "гібридного трибуналу". За це виступають у країнах G7, у Європі та США.

Оданко видача ордера на арешт Путіна показує, що навіть президент має відповідати за свої злочини. Історія вже бачила, як впливові лідери опинялися за ґратами.

Так сталося з керівником Югославії Слободаном Мілошевичем, лідером боснійських сербів Радованом Караджичем, президентом Ліберії Чарльзом Тейлором, іракським диктатором Саддамом Хусейном та нацистом Адольфом Ейхманом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міжнародний адвокат пояснив складність трибуналу для Росії. Найбільшою проблемою є президентський імунітет, щодо якого немає згоди навіть серед провідних країн світу.