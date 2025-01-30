Одіозний російський олігарх був бізнес-партнером Маска

Керімов є однією з найбагатших людей в РФ

Американська компанія SpaceX мала серед своїх інвесторів російського олігарха Сулеймана Керімова. Він володів приблизно одним відсотком космічної корпорації через трастовий фонд Heritage Trust.

За даними Bloomberg, Керімов придбав частку SpaceX у 2017 році. Наступного року олігарх потрапив під санкції США через "шкідливу діяльність Росії". Попри це, його активи у трасті Heritage Trust залишалися незаблокованими.

Банк Citigroup Inc., який керував фондом Heritage Trust, звертався до американського Мінфіну за роз'ясненнями щодо ситуації з Керімовим. Проте заморозили активи трасту лише у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вже за президентства Джо Байдена.

Американська влада продовжує розслідування та пошук компаній, у які інвестував фонд Heritage Trust. Конкретний перелік виявлених організацій наразі не розголошується.

Сулейман Керімов є членом Ради Федерації від Дагестану та входить до списку найзаможніших росіян. Нещодавно його звинуватив глава Чечні Рамзан Кадиров у спробі організації замаху на своє життя. Попри скандал, Керімова визнали почесним громадянином Дагестану.

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