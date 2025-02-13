Путін – поза підозрою? Хто, коли і чому розвалив мир після Другої світової

Попередник Путіна хотів зберегти СРСР під своїм керівництвом

Пострадянська Росія більш як 30 років руйнує світовий порядок, який виник після Другої світової війни у результаті Потсдамської конференції. І хоча деякі історики за точку відліку беруть промову президента РФ Володимира Путіна на Мюнхенській безпековій конференції 2007 року, процес руйнації Потсдамського миру почався ще за часів першого президента РФ Бориса Єльцина (26 грудня 1991 — 31 грудня 1999).

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів український історик, педагог і блогер Віталій Дрібниця. Він пояснив, коли прозвучали перші "дзвіночки".

Більше читайте в публікації: "Велич пре з усіх щілин: історик Віталій Дрібниця про три міфи росіян щодо самих себе, Путіна і Третю світову".

— Відлік, коли почався перегляд Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин, можна не тільки з Путіна починати, — каже історик. — Ми чомусь забуваємо позицію Єльцина при розпаді Радянського Союзу, який був категорично проти, щоб Радянський Союз розпадався. Він хотів зайняти місце Горбачова.

*25 грудня 1991 року Михайло Горбачов формально пішов у відставку з посади президента Радянського Союзу. Наступного дня, 26 грудня, парламент країни — Верховна Рада СРСР — офіційно визнав незалежність 15 нових держав та припинив існування Радянського Союзу.

Блогер нагадав позицію Верховного Совєта Росії 1992 року, який видав постанову про незаконність передачі Криму Україні 1954 року.

— Це є порушенням Ялтинсько-Потсдамської системи. Та при Єльцині це замовчувалося, адже Єльцину не було потрібно розпорошувати сили, бо він йшов до влади і йому було не до Криму. Але ці всі "дзвіночки" вже були з 1991-го року. Можливо, світове співтовариство почуло цю мюнхенську промову і зрозуміло, що це вже фінал Ялтинсько-Потсдамської системи, — зробив висновок Віталій Дрібниця.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому українці вірять російській пропаганді.