Путин – вне подозрения? Кто, когда и почему развалил мир после Второй мировой

Предшественник Путина хотел сохранить СССР под своим руководством

Постсоветская Россия более 30 лет разрушает мировой порядок, возникший после Второй мировой войны в результате Потсдамской конференции. И хотя некоторые историки за точку отсчета берут речь президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции безопасности 2007 года, процесс разрушения Потсдамского мира начался еще во времена первого президента РФ Бориса Ельцина (26 декабря 1991 — 31 декабря 1999).

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский историк, педагог и блоггер Виталий Дрибница. Он объяснил, когда прозвучали первые "колокольчики".

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— Отсчет, когда начался пересмотр Ялтино-Потсдамской системы международных отношений, можно не только начинать с Путина, — говорит историк. — Мы почему-то забываем позицию Ельцина при распаде Советского Союза, который был категорически против, чтобы Советский Союз распадался. Он хотел занять место Горбачева.

*25 декабря 1991 года Михаил Горбачев формально ушел в отставку с поста президента Советского Союза. На следующий день, 26 декабря, парламент страны — Верховный Совет СССР официально признал независимость 15 новых государств и прекратил существование Советского Союза.

Блогер напомнил позицию Верховного Совета России 1992 года, издавшего постановление о незаконности передачи Крыма Украине 1954 года.

— Это нарушение Ялтино-Потсдамской системы. Но при Ельцине это замалчивалось, ведь Ельцину не нужно было распылять силы, потому что он шел к власти и ему было не до Крыма. Но все эти "колокольчики" уже были с 1991-го года. Возможно, мировое сообщество услышало эту мюнхенскую речь и поняло, что это уже финал Ялтино-Потсдамской системы, — заключил Виталий Дрибница.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему украинцы верят российской пропаганде.