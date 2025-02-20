Нові погрози від США: вимагають "знизити тон" і лякають порожніми складами зброї

Натякнули, що зброю Україна може і не отримати

Білий дім знову посилює тиск на Зеленського щодо підписання суперечливої угоди про корисні копалини, при цьому відмовляючись надавати конкретні гарантії безпеки. У Трампа видали нові кричущі заяви та змушують Зеленського "знизити тон".

Зокрема, Майк Волц, радник Трампа з нацбезпеки, дорікнув Зеленському через небажання підписувати економічну угоду. "Знизьте тон, уважно подивіться на цю угоду і підпишіть її. Розбіжності між США та Україною можна врегулювати. Вашингтон бере участь у човниковій дипломатії щодо миру," — сказав він в етері Fox News.

"Ми надали Україні безпрецедентні економічні можливості. Їхнє втручання у справи США є неприйнятним", — додав Волц.

Також у Вашингтоні нібито "дуже розчаровані" офіційною позицією України щодо переговорів та навіть натякають, що США можуть перестати постачати зброю Україні.

Зокрема, про зброю заговорив віцепрезидент США Джей Ді Венс. "Європейські склади зброї порожні, а Росія має чисельну перевагу — нові поставки Україні не допоможуть. Потрібен мир", — сказав він.

Раніше "Телеграф" також писав, як республіканці США відреагували на заяви Трампа про Зеленського. Деякі з них вважають дії Трампа щодо України правильними.