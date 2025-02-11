Ким потрібно працювати в Україні, щоб отримувати як Міністерка у справах ветеранів Калмикова

Очільниця відомства має менший оклад, ніж більшість міністрів

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова отримує "на руки" трішки більше, ніж 70 тисяч у місяць. За січень чиновниця отримала посадовий оклад у розмірі 95 417 гривень. Після вирахування податків посадовиця отримала 73 471 гривню.

За офіційною відповіддю Мінветеранів, у 2024 році Калмикова не отримувала ані матеріальної допомоги на оздоровлення, ані виплат для вирішення соціально-побутових питань. Про це свідчить відповідь Мінветеранів на запит "Телеграфа" на інформацію.

Зазначимо, що ця зарплата є вищою за середню по Україні. Проте, згідно з інформацією на сайті з пошуку роботи Work.ua, зарплату від 70 тисяч і більше пропонують багатьом спеціалістам — від менеджерів автосервісу, до айтівців та таргетологів.

Наталія Калмикова очолила Міністерство у справах ветеранів у вересні 2024 року. До цього призначення вона працювала заступницею міністра оборони із соціального розвитку. Попередню керівницю відомства, Юлію Лапутіну, звільнили в лютому 2024 року.

Наразі, згідно з інформацією на сайті відомства, Міністерство працює над програмами реабілітації, покращенням соціально-економічного стану ветеранів та вшануванням пам'яті захисників України, адже кількість ветеранів сягнула мільйона осіб.

Наприкінці листопада 2024 року відомство спільно з МОЗ та НСЗУ запровадило розширений пакет медичних послуг для ветеранів і ветеранок.

Також "Телеграф" повідомляв про колишній військовий звільнився з Мінветеранів через цькування. У міністерстві вже відреагували.