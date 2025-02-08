Україна хоче постачати газ з США, але не для власного користування

Україна може замінити російський газ на американський – Зеленський

Україна планує стати стратегічним хабом для постачання американського скрапленого природного газу (СПГ) до країн Європейського Союзу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, Україна вже має необхідну інфраструктуру та достатньо розвинену мережу газопроводів, що дозволить ефективно транспортувати СПГ з США до Європи.

Україна та США зацікавлені у співпраці

Президент наголосив, що такий проєкт має стратегічне значення як для України, так і для адміністрації США, незалежно від того, хто очолює Білий дім. Україна готова відкрити свої газові проєкти для американських інвесторів, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки регіону.

"Так, у нас є власний газ і нафта, але ми хочемо укладати контракти на постачання СПГ із США. Україна стане хабом для Європи, що відкриє нові можливості для енергетичного партнерства", – заявив Зеленський.

Енергетична безпека Європи без російського газу

Зеленський також підкреслив, що питання постачання американського СПГ має не лише економічне, а й безпекове значення. Така співпраця дозволить ЄС зменшити залежність від російського газу та зміцнити її енергетичну незалежність.

Раніше Україна вже працювала над проєктами з імпорту СПГ, однак війна та політичні зміни значно вплинули на реалізацію цих планів. Нині ж, за словами Зеленського, країна готова стати ключовим гравцем на газовому ринку Європи, забезпечуючи стабільність поставок та сприяючи енергетичному розвитку регіону.

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